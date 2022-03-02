Апартаменты могут стать вариантом поддержки строительства

Новости

Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года 05:10
Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний РФ 04:47
Из стратегических запасов США возьмут 30 миллионов баррелей нефти 04:42
Посольство изучит правовой аспект в связи с изъятием у РФ зданий в Польше 04:12
Газета WSJ сообщила о планах США закрыть небо для российских самолетов 03:20
Посол: Россия продолжит наращивать взаимодействие с Латинской Америкой 03:15
Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы 02:20
Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом 01:47
МИД РФ опубликовало материалы о событиях на Украине и в Донбассе с 2014 года 01:37
Эксперты РВИО предложили заморозить лицензионные платежи Disney от РФ 00:56
Студия Universal отменила свои российские премьеры 00:38
МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве 01.03.2022
В РФ запретят вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов 01.03.2022
Российским гимнастам разрешили выступить на этапе Кубка мира в Катаре 01.03.2022
Мужчина погиб, пытаясь перебежать МКАД 01.03.2022
ЦСКА в овертайме победил "Локомотив" в первом матче плей-офф КХЛ 01.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности 01.03.2022
"Динамо" стало первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу 01.03.2022
Власти Турции не планируют вводить санкции против России 01.03.2022
Володин объяснил, почему не попал под новые санкции Запада 01.03.2022
МИД: Россия не поддастся на санкции Запада и доведет спецоперацию до конца 01.03.2022
Метеорологическая весна придет в столицу раньше обычного 01.03.2022
Москалькова заявила о большом количестве фейков по ситуации на Украине 01.03.2022
Власти ДНР сообщили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север" 01.03.2022
СК России возбудил четыре уголовных дела по обстрелам со стороны украинских ВСУ 01.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
02.03.2022 02:52
Рубрика: Экономика

Апартаменты могут стать вариантом поддержки строительства

Текст: Марина Трубилина
Поддержать строительную сферу в непростой экономической ситуации может сокращение сроков строительства, смягчение строительных норм, поэтапное раскрытие счетов эскроу и легализация апартаментов, считает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости Фото: Андрей Иглов / РИА Новости
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Сокращение сроков строительства удешевляет стройку, отметил он. Для этого необходимо уменьшать число согласительных процедур.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В правительстве готовят антикризисные меры для строительства

Возможно новое обсуждение поэтапного раскрытия счетов эскроу (ранее окончания строительства дома). Но об этом можно говорить, только если будет предложение, которое полностью обезопасит покупателей квартир от потери денег.

"Бизнес хочет решений помягче. Но все мягкие решения оставили нас в определенный промежуток времени с сотнями тысяч обманутых дольщиков", - отметил Пахомов на Российской строительной неделе.

О желании бизнеса поэтапно раскрывать счета эскроу говорилось не раз. Сейчас ради сохранения объемов строительства возможны некоторые уступки, считает председатель комитета.

Помочь застройщикам может и смягчение ряда строительных норм - например, по инсоляции, которые не пересматривались десятки лет, по территориальному размещению социальных объектов.

Большие резервы скрыты в строительстве апартаментов.

"Если растет количественно категория людей, которая хочет жить в определенной локации, и им не принципиальна постоянная прописка, инсоляция, не принципиальны сады и школы - почему бы не разрешить это и не дать бизнесу строить больше? Тем более если это жилье дешевле", - говорит Пахомов.

Сейчас этот вопрос станет более актуальным, так как при росте ипотечных ставок нужно сохранить возможность для людей купить жилье.

В то же время ставки по ипотеке за 20% долго не продержатся, считает Пахомов. Как только ситуация чуть успокоится, они могут снизиться.

"Если же станет понятно, что придется долго жить с такими ставками - значит, мы будем государственные инструменты включать, расширять льготную ипотеку, территориально расширять. Потому что одно рабочее место на стройке - это 10-15 мест в смежных отраслях", - говорит он.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы
Власти ДНР сообщили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север"
Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам двух российских СМИ
Собянин: Сделаем все необходимое для нормального функционирования города
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19