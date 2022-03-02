Апартаменты могут стать вариантом поддержки строительства

Поддержать строительную сферу в непростой экономической ситуации может сокращение сроков строительства, смягчение строительных норм, поэтапное раскрытие счетов эскроу и легализация апартаментов, считает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Сокращение сроков строительства удешевляет стройку, отметил он. Для этого необходимо уменьшать число согласительных процедур.

Возможно новое обсуждение поэтапного раскрытия счетов эскроу (ранее окончания строительства дома). Но об этом можно говорить, только если будет предложение, которое полностью обезопасит покупателей квартир от потери денег.

"Бизнес хочет решений помягче. Но все мягкие решения оставили нас в определенный промежуток времени с сотнями тысяч обманутых дольщиков", - отметил Пахомов на Российской строительной неделе.

О желании бизнеса поэтапно раскрывать счета эскроу говорилось не раз. Сейчас ради сохранения объемов строительства возможны некоторые уступки, считает председатель комитета.

Помочь застройщикам может и смягчение ряда строительных норм - например, по инсоляции, которые не пересматривались десятки лет, по территориальному размещению социальных объектов.

Большие резервы скрыты в строительстве апартаментов.

"Если растет количественно категория людей, которая хочет жить в определенной локации, и им не принципиальна постоянная прописка, инсоляция, не принципиальны сады и школы - почему бы не разрешить это и не дать бизнесу строить больше? Тем более если это жилье дешевле", - говорит Пахомов.

Сейчас этот вопрос станет более актуальным, так как при росте ипотечных ставок нужно сохранить возможность для людей купить жилье.

В то же время ставки по ипотеке за 20% долго не продержатся, считает Пахомов. Как только ситуация чуть успокоится, они могут снизиться.

"Если же станет понятно, что придется долго жить с такими ставками - значит, мы будем государственные инструменты включать, расширять льготную ипотеку, территориально расширять. Потому что одно рабочее место на стройке - это 10-15 мест в смежных отраслях", - говорит он.