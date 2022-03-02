Apple свернула работу в России

Компания Apple официально свернула всю работу на российском рынке. Об этом стало известно в ночь на 2 марта. Официальный онлайн-магазин приостановил работу, ограничена и функциональность ряда сервисов. Эксперты отмечают, что это не скажется на работе уже проданной техники.

Компания Apple объявила о том, что прекращает работу на российском рынке. Первым шагом стало закрытие продаж на официальном сайте: в настоящий момент все товары находятся в статусе "доставка недоступна".

Утром 2 марта были закрыты и все магазины Re:store, торгующие техникой Apple. Также заявлено, что будет ограничена работа платежного сервиса Apple Pay - компания с первых дней проведения специальной военной операции сокращала поддержку сервиса для банков, попадавших под санкции. При этом переставали работать как банковские карты, привязанные к платежной системе, так и платежные терминалы в магазинах, выпущенные санкционными банками. И в настоящий момент можно говорить лишь о редких случаях, когда Apple Pay в России продолжает работать.

При этом, как отмечают эксперты, решение Apple, поданное как "гуманитарное", на практике обусловлено целым рядом объективных причин - в первую очередь транспортными ограничениями, о которых накануне объявили крупнейшие мировые контейнерные компании, такие как Maersk и MSC. Эти компании, по данным Alphaliner, делят первое место по доле рынка контейнерных перевозок в мире. Усугубляется ситуация и тем, что Apple для доставки своей продукции использовала в первую очередь авиасообщение, которое в настоящий момент приостановлено. В результате компания физически лишена возможности осуществлять поставки своей продукции в Россию.

Еще одним фактором, по словам источников "РГ" на рынке, стал резкий рост курсов доллара и евро, в результате которого розничные цены даже на самые доступные смартфоны iPhone начинались бы со 120-130 тысяч рублей. В этой ситуации для Apple приостановка работы в России оказалась оптимальным выходом.

В то же время не подтвердились слухи, наводнившие в последние дни социальные сети - в них утверждалось, что Apple может заблокировать свои устройства в России, выпустив специальное обновление. Этого не произошло. Главным же остается вопрос тех возможностей, которые останутся в ближайшее время доступны владельцам устройств Apple.

В настоящий момент отсутствует информация о том, будут ли работать в нашей стране такие сервисы компании, как iCloud, Apple Arcade, Apple TV+. Сейчас все они доступны, но будет ли у россиян возможность продлить на них подписку - покажет время. В российском офисе Apple не ответили на запросы "РГ".

Apple не собирается полностью оставлять российский рынок и сжигать мосты, убежден руководитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Все сервисы компании, кроме тех, что непосредственно попали под санкции, продолжат работу. Очевидно и то, что не возникнет проблем с обновлением ПО на устройствах", - считает он.

Серьезные вопросы вызывает ремонт и гарантийное обслуживание техники Apple. Пока что не до конца понятно, как будут поставляться в Россию оригинальные запчасти. В настоящий момент в авторизованных сервисных центрах Apple нет никакой информации на этот счет. А вот с неоригинальными запчастями проблем точно не будет, считает руководитель сервисного центра Дмитрий Дружбин. По его словам, поставки таких запчастей пойдут через Китай, и неавторизованные сервисные центры смогут осуществлять ремонт устройств.

"Вопрос только, сколько это все будет стоить, потому что расчеты идут в долларах. Какой курс будет завтра, непонятно, поэтому все риски перезакладывают трижды", - отмечает Дружбин.

Доля Apple на российском рынке в 2021 году, по данным GS Group, составляла 14,7%. Выручка компании в 2020 году составила 266,31 млрд руб. Чистая прибыль - 11,4 млрд руб.