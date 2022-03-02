Банк России разработал новые меры поддержки заемщиков

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям приостановить процедуры принудительного выселения должников. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", говорится в сообщении.Кроме того, ЦБ принял решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. Эта мера будет действовать до 1 января 2023 года.

В декабре регулятор сообщил, что намерен обсудить введение лимитов по потребкредитам и займам. На первом этапе предлагалось ограничить выдачу кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%.