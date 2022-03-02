Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже

Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Торгов не будет в нескольких секциях: фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции, товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ.

О режиме работы биржи на 4 марта ЦБ намерен сообщить на своем официальном сайте до 9:00 мск того же дня.