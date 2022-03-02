Новости

Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики 23:21
В центре Москвы при пожаре погибли два человека 23:06
В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело 22:44
Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей 22:41
МИД: РФ готовит ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН 22:41
С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек 22:34
H&M приостановила продажи в России 22:33
"Юнармия" поможет детям Донбасса 22:19
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине 22:16
Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже 22:07
Украина получила 1,5 тыс. единиц вооружения из Германии 22:06
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья 22:00
Британским добровольцам на Украине пригрозили следствием 21:57
Мединский: Делегации России и Украины обсудят вопрос прекращения огня 21:51
ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан и кредиторов 21:48
Абрамович заявил, что решил продать "Челси" 21:43
Лоськов назначен и.о. главного тренера "Локомотива" 21:36
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России 21:32
Лавров: Не существует механизма лишения РФ места постоянного члена в СБ ООН 21:31
Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с МИА “Россия сегодня” 21:29
Чешские пивоварни прекратили поставки пива в Россию 21:19
За покушение на убийство несовершеннолетней мужчина осужден на 15 лет 20:58
Путин обсудил с премьером Израиля специальную военную операцию 20:46
Международная федерация бобслея и скелетона приостановила членство России 20:45
Вышел трейлер хоррора "Мама" со звездой "Убивая Еву" 20:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
02.03.2022 22:07
Рубрика: Экономика

Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы на бирже

Торгов не будет в нескольких секциях: фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции, товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ.

О режиме работы биржи на 4 марта ЦБ намерен сообщить на своем официальном сайте до 9:00 мск того же дня.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Биржи Московская биржа - РТС

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине
Правительство РФ одобрило законопроект с мерами поддержки граждан и бизнеса
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России
Мединский заявил, что делегация Украины прибудет на переговоры 3 марта
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19