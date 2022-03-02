Более 400 сосудистых центров в регионах оснастили новейшим оборудованием

Чтобы там ни говорили, а во всем мире на первом месте среди причин смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания. Потому и сердечные лекари не выходят из ТОП востребованных специалистов.

За год кардиохирурги областного диспансера в Самаре провели более тысячи операций на открытом сердце с искусственным кровообращением. Фото: Самарский областной клинический кардиологический диспансер

"Штучные профессионалы. Но при этом наша сила - в команде", - подчеркивает завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы N 1 в Тюменском регионе Дмитрий Крашенинин. И рассказывает волнующую историю, когда с коллегами помог новорожденному. "Нужно было выполнить пункцию бедренной вены грудничка, установить специнструменты, довести их до сердечка и уже там выполнить лечебную процедуру. Диаметр вены - 2,5 миллиметра". Все прошло успешно.

Отделение рентгенхирургии - одно из семи в составе Центра сердца и сосудов при медучреждении областного уровня. Здесь работают эндоваскулярные специалисты, которые разбираются в широком спектре патологий сосудов. А эндоваскулярный метод гарантирует максимум пользы при минимальных разрезе и наркозе. Девять врачей проводят более 7 тысяч операций в год в операционных экспертного класса. Эти показатели не снизились и в пандемию (вообще же доля экстренных больных во всем Центре сердца и сосудов даже возросла с 75 до 97 процентов с 2019 года).

Для запуска таких операций больница решилась на капитальную перепланировку. "Техника уникальная. Помимо основных операционных есть много вспомогательной аппаратуры у нас есть даже "алмазные буры" для "высверливания" тяжелых кальцинированных поражений", - отмечает Дмитрий Владиславович.

Не прекращаются ни на день плановые операции и в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Полякова. Оборудование, поставленное в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение", помогло спасти не одну сотню жизней. В прошлом году значительно выросла помощь больным с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией.

Самые сложные операции на сердце, связанные с пластикой клапанов, делают в отделении функциональной диагностики. Сюда поставили два новейших аппарата УЗИ - стационарный и портативный. Эта аппаратура позволяет врачам более четко видеть картину заболевания сердца и сосудов.

Эндоваскулярный метод гарантирует пациенту максимум пользы при минимальных разрезе и наркозе

"Особенно мы ждали портативный аппарат, - замечает завотделением Елена Карпушкина. - Он удобен тем, что может переезжать из одной операционной в другую, а при необходимости использоваться у постели больного".

Стационарная же система - лучшая на сегодня в линейке аппаратов УЗИ. Она позволяет углубленно обследовать тяжелых пациентов при миокардитах, что особенно важно сейчас в условиях пандемии, подчеркнули в диспансере.

487 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в регионах оснастили новейшим оборудованием по нацпроекту "Здравоохранение". Цель - обеспечить доступность и качество медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Также внедрена в практику уникальная методика навигационного картирования, совмещенного с компьютерной томографией, для выполнения операций при сложных нарушениях ритма. В диспансере планируют проводить до 300 таких вмешательств в год.