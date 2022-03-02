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Рубрика: В мире

Британским добровольцам на Украине пригрозили следствием

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Великобритании предупредили своих соотечественников, планирующих отправиться на Украину, о том, что они могут попасть под следствие по возвращении. Соответствующее заявление сделал представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Возможно, они нарушают британское законодательство и есть возможность, что они попадут под следствие", - заявил представитель, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Политик порекомендовал британцам отказаться от поездки на Украину.

Ранее власти Великобритании осудили действия России в связи с событиями на Украине и призвали изолировать Москву.

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