ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан и кредиторов

Банк России объявил о новых мерах поддержки граждан и кредиторов. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Так, ЦБ отменил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, ипотеке и кредитам, предоставленным физлицам на финансирование по договорам в долевом строительстве.

Также Банк России снизил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% и значением полной стоимости кредита от 20 до 35%.

Речь идет о всех кредитах, выданных с 1 марта.

Кроме того, регулятор отложил до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов и рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, КПК, СХПК и жилищным накопительным кооперативам приостановить до конца года выселение должников из жилья, на которые было обращено взыскание.