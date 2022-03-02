ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан и кредиторов

Банк России объявил о новых мерах поддержки граждан и кредиторов. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.
Так, ЦБ отменил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, ипотеке и кредитам, предоставленным физлицам на финансирование по договорам в долевом строительстве.
Также Банк России снизил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% и значением полной стоимости кредита от 20 до 35%.
Речь идет о всех кредитах, выданных с 1 марта.
Кроме того, регулятор отложил до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов и рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, КПК, СХПК и жилищным накопительным кооперативам приостановить до конца года выселение должников из жилья, на которые было обращено взыскание.
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья
ЦБ рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до конца года выселение должников из жилья. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.
Как следует из сообщения, рекомендация ЦБ относится к кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребкооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребкооперативам и жилищным накопительным кооперативам.
"Рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - говорится в сообщении Банка России.
Также ЦБ отменил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и ипотеке.