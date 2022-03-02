ЦБ временно запретил иностранцам выводить деньги за рубеж

Банк России в качестве временной меры приостановил переводы иностранных юридических и физлиц из ряда стран с российских счетов на зарубежные счета. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в 5 тысяч долларов либо в таком эквиваленте в месяц", - говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России уточнили, что введенные ограничения никак не коснутся граждан России и подавляющего большинства граждан из стран СНГ.

Ранее стало известно, что на фоне введения санкций против России западными странами и высокой волатильности на российском валютном и фондовом рынках с 1 марта российским компаниям и гражданам нельзя переводить иностранную валюту на свои же счета за рубежом, нельзя проводить валютные операции с электронными кошельками, а со 2 марта наличными нельзя вывезти из России более 10 тысяч долларов.