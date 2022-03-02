Чешские пивоварни прекратили поставки пива в Россию

Крупные чешские пивоварни - Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budweiser Budvar и Bernard - прекратили поставки пива в Россию. Об этом сообщает газета Lidové noviny.

Так, по словам представителя Prazdroj Зденека Коваржа, принято решение не принимать заказы из России на бренды Pilsner Urquell и Kozel.

Staropramen, входящий в состав канадско-американской Molson Coors Group, также объявил о приостановке экспорта сортов Staropramen, Velvet и других.

Budweiser Budvar объявил о прекращении производства для России еще в понедельник.

"В условиях нынешнего кризиса и очень запутанной ситуации мы приостановили все производство и поставки на российский рынок", - сказала пресс-секретарь Budvar Барбора Блахова.

По данным газеты, всего в прошлом году в Россию было экспортировано 513 тысяч гектолитров (1 гектолитр равен 100 литрам) пива, или примерно десятая часть всего чешского пивного экспорта. При этом в экспорте по-прежнему доминируют Словакия (1,14 млн гектолитров) и Германия (1,1 млн гектолитров).

При этом газета отмечает, что пока неизвестно, как отреагирует Heineken, экспортирующий в Россию марку Krušovice.