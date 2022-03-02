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02.03.2022 14:28
Рубрика: Общество

"Дельта"-штаммом COVID-19 впервые заразилась домашняя кошка

Текст: Юлия Мякишева

Существует множество опасений насчет того, что передача коронавируса между видами может привести к новым мутациям. Ученые США на примере больной кошки показали, что передача вируса от человека животному не привела к появлению нового варианта вируса.

11-летняя кошка из Филадельфии заразилась "дельта"-штаммом от хозяина и попала в больницу с симптомами нарушения функций желудочно-кишечного тракта. В статье журнала Viruses говорится о том, что ученые изучили последовательность генома вируса и обнаружили, что она была такой же, что и у людей болевших в то время. Кроме того, оказались высокими и уровни вирусной РНК. Для анализа нужно отбирать пробы на нескольких участках тела, так как кошачью инфекцию нашли в фекалиях, а мазок из носа положительного результата не дал. Ученые отметили, что это первый задокументированный в США случай заражения кошки штаммом "дельта".

Из-за того, что коронавирус поражает огромное количество людей, ученым нужно следить за тем, что происходит среди других видов.

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Не все варианты SARS-CoV-2 одинаково способны заражать широкий круг носителей. Например, исходный штамм не мог заразить мышей естественным путем, но более поздние варианты получили эту способность. Ученые начали замечать инфекции у кошек и собак с первых дней пандемии, предположительно, зараженных в результате контакта с их владельцами.

По словам ученых, по мере появления различных вариантов SARS-CoV-2 они, вероятно, сохраняют способность заражать широкий круг видов. Хотя конкретно этот случай не вызывает тревоги, изучение других примеров продолжится.

Общество Наука Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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