Новости

Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года 05:10
Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний РФ 04:47
Из стратегических запасов США возьмут 30 миллионов баррелей нефти 04:42
Посольство изучит правовой аспект в связи с изъятием у РФ зданий в Польше 04:12
Газета WSJ сообщила о планах США закрыть небо для российских самолетов 03:20
Посол: Россия продолжит наращивать взаимодействие с Латинской Америкой 03:15
Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы 02:20
Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом 01:47
МИД РФ опубликовало материалы о событиях на Украине и в Донбассе с 2014 года 01:37
Эксперты РВИО предложили заморозить лицензионные платежи Disney от РФ 00:56
Студия Universal отменила свои российские премьеры 00:38
МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве 01.03.2022
В РФ запретят вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов 01.03.2022
Российским гимнастам разрешили выступить на этапе Кубка мира в Катаре 01.03.2022
Мужчина погиб, пытаясь перебежать МКАД 01.03.2022
ЦСКА в овертайме победил "Локомотив" в первом матче плей-офф КХЛ 01.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности 01.03.2022
"Динамо" стало первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу 01.03.2022
Власти Турции не планируют вводить санкции против России 01.03.2022
Володин объяснил, почему не попал под новые санкции Запада 01.03.2022
МИД: Россия не поддастся на санкции Запада и доведет спецоперацию до конца 01.03.2022
Метеорологическая весна придет в столицу раньше обычного 01.03.2022
Москалькова заявила о большом количестве фейков по ситуации на Украине 01.03.2022
Власти ДНР сообщили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север" 01.03.2022
СК России возбудил четыре уголовных дела по обстрелам со стороны украинских ВСУ 01.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
02.03.2022 02:20
Рубрика: Власть

Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы

Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что пришло время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы. По словам дипломата, сейчас очень подходящее время для этого.

В интервью телеканалу Al-Mayadeen Гатилов напомнил, что Москва просила Вашингтон не размещать военные базы у российских границ.

Захарова: Молчание Запада привело к катастрофе

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шааба заявила, что страны Запада нарушили свои обещания о нерасширении НАТО на восток и не оставили России выбора. "Мир сыт по горло западной гегемонией", - подчеркнула она.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Расширение НАТО Ядерная безопасность

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы
Власти ДНР сообщили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север"
Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам двух российских СМИ
Собянин: Сделаем все необходимое для нормального функционирования города
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД