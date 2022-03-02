Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы

Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что пришло время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы. По словам дипломата, сейчас очень подходящее время для этого.

В интервью телеканалу Al-Mayadeen Гатилов напомнил, что Москва просила Вашингтон не размещать военные базы у российских границ.

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шааба заявила, что страны Запада нарушили свои обещания о нерасширении НАТО на восток и не оставили России выбора. "Мир сыт по горло западной гегемонией", - подчеркнула она.