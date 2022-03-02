Эксперты рассказали, как защитить ребенка от опасного контента

Есть два способа защитить ребенка от опасного контента в интернете, рассказал "Российской газете" психолог Александр Коридзе.

Первый - зависит от технической грамотности родителей. Например, они могут установить программу с ограничениями на компьютер и телефон ребенка. Однако нужно учитывать, что в школе дети общаются и не все родители контролируют своих детей и тот контент, который они потребляют. А сотовые телефоны сегодня есть у многих. Дети делятся друг с другом информацией притом, что самостоятельно отделить вредоносный контент от полезного они не могут.

Поэтому гораздо важнее второй способ, говорит психолог. Он заключается в том, чтобы разговаривать с ребенком и развивать у него критическое мышление. Нужно заранее объяснить детям, что бывает подобного рода контент, научить их реагировать на него.

"Запреты никогда не дают стопроцентных гарантий, иногда - и вовсе могут навредить, потому что ребенок почувствует, что ему не доверяют, поэтому доверительный диалог, доверительные отношения между родителями и детьми - это краеугольный камень решения данной проблемы", - говорит Коридзе.

"Рассчитывать на то, что удастся защитить ребенка от любой негативной информации путём блокировок сайтов, режима родительского контроля - это то же самое, что рассчитывать на эффект от шлагбаума в степи, считает эксперт онлайн-школы ИнтернетУрок Ксения Марсова. По ее словам, те или иные вещи до детей будут доносить через игры, рекламу, популярных блогеров или даже через безобидные ролики в ТикТоке. Даже взрослые не всегда смогут разглядеть умело замаскированную "мягкую силу", говорит она.

"Сейчас вообще лучше не пускать детей в интернет, а самое грамотное решение - это взаимодействие с ребенком, его воспитание и обучение правильным моральным ориентирам", - отмечает эксперт компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.

По мнению секретаря Союза журналистов России Юлии Загитовой, безопасный интернет для детей - это целая экосистема, где каждый должен внести свой вклад: и государство, и бизнес, и общественные организации, и семья, так как невозможно делегировать это одной стороне.

Психолог Сберздоровье рассказала, как обсуждать с ребенком увиденное в интернете. Важно его расспрашивать, понравилась ли ему информация, как он к ней относится, думает, правда это или нет, почему. Нужно донести до ребенка, что информация в интернете может быть опубликована с разными целями, одна их которых - привлечение внимания, объяснить ребёнку разницу между фактами и мнениями, что информация в интернете может публиковаться с помощью специальных алгоритмов, которые будут выдавать ему определенный контент и таким образом влиять на его выбор, поведение или отношение.

А вот юрист Игорь Афонин рассказал, как родительский контроль поможет не только защитить ребенка от опасного контента, но и сберечь содержимое родительского кошелька. Так, при покупке смартфона он рекомендовал сразу заблокировать любые возможности платежей и любые приложения, которые могут брать деньги с ребёнка. "У одной моей знакомой ребёнок купил кристаллы в игре на 70 тысяч рублей, у клиента сын - на 50 тысяч рублей магических артефактов набрал. Эти случаи произошли, когда родители дали детям свои телефоны", - рассказал эксперт, - "Также я сталкивался с иском, когда один человек подал в суд, накупив таких же магических кристаллов на 700 тысяч рублей за 10 месяцев. Это произошло, когда ребёнок подключил автоматическую подписку, и у человека в течение десяти месяцев списывались эти деньги с карты. Он сразу этого и не понял, пока не накопилось 700 тысяч рублей".