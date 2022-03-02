Эксперты РВИО предложили заморозить лицензионные платежи Disney от РФ

В ответ на прозвучавшее сегодня объявление студии Disney о приостановке выпуска своих кинопроектов на российском рынке, эксперты Российского военно-исторического общества (РВИО) предложили в качестве закономерного ответа заморозить лицензионные платежи компании Disney от российской стороны.

Под приостановкой выпуска кинопроектов Disney на российском рынке подразумевается в первую очередь прокат полнометражного анимационного фильма "Я краснею", запланированный на 10 марта 2022 года.

Студии Warner Bros. и Sony Pictures также отменили прокат своих новых картин: "Бэтмен" и фильма по мотивам комиксов Marvel "Морбиус".

- Такие шаги студий вполне вписываются в общий контекст санкционного давления, которое сейчас испытывает наша страна, - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков, - однако, учитывая интересы студии Disney в России и недавний успех фильма "Последний богатырь. Посланник тьмы", снятого при участии компании Disney, подобные демарши студии представляются странными.

РВИО намерено обсудить инициативу о заморозке лицензионных платежей компании Disney с представителями Российского авторского общества.