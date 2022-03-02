Гатилов: Россия не уверена, что диалог с Киевом даст желаемые результаты

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что РФ надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся.

"Мы поддерживаем дипломатические средства, но эта дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим... Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", - приводятся слова Гатилова в Telegram-канале телеканала Al-Mayadeen.

Он также заявил, что настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы.

Кроме того, Гатилов отметил, что военные базы США представляют угрозу безопасности России, и Москва давно требовала, чтобы Вашингтон убрал эти вооружения от российских границ.