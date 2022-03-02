H&M приостановила продажи в России

H&M Group временно приостановила продажи в России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

"H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей и коллег", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что постоянно наблюдают за ситуацией и ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Российский сайт H&M в настоящий момент также не работает. Однако в качестве причины указано обновление магазина.

"В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!", - отмечается на странице.