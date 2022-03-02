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    02.03.2022 22:33
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    H&M приостановила продажи в России

    H&M Group временно приостановила продажи в России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

    "H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей и коллег", - говорится в сообщении.

    В компании отметили, что постоянно наблюдают за ситуацией и ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами.

    Российский сайт H&M в настоящий момент также не работает. Однако в качестве причины указано обновление магазина.

    "В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!", - отмечается на странице.

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