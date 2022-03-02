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02.03.2022 21:40
Рубрика: В мире

Иностранцев на Украине атакуют разбушевавшиеся националисты

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
Милитаристская истерика, разгоняемая киевскими властями в украинском обществе, вполне предсказуемо получила националистическое, а временами и расистское измерение. Вплотную столкнуться с этой стороной "украинской демократии" пришлось иностранцам, которым не повезло вовремя покинуть эту страну, и в особенности студентам. Сегодня эту проблему внезапно заметили мировые СМИ.
Очередной иностранец направляется пешком к контрольно-пропускному пункту на украинско-польской границе, чтобы поскорее покинуть Незалежную. Фото: Getty Images Очередной иностранец направляется пешком к контрольно-пропускному пункту на украинско-польской границе, чтобы поскорее покинуть Незалежную. Фото: Getty Images
Очередной иностранец направляется пешком к контрольно-пропускному пункту на украинско-польской границе, чтобы поскорее покинуть Незалежную. Фото: Getty Images

К началу 2021 учебного года на Украине, по данным министерства образования, обучались порядка 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран. Больше всех граждан Индии - почти 19 тысяч, Марокко - около 9 тысяч, нигерийцев - 4,5 тысячи. Также тысячами исчисляется представительство в украинских вузах граждан Азербайджана, Узбекистана, Турции, Ганы. Теперь все эти, зачастую сильно отличающиеся фенотипом от украинцев, люди вынуждены бежать из страны, где на официальном уровне легализован нацизм и действует партия "Национальный корпус", в доктринальных документах которой прописана идея "превосходства белой расы".

Фото: администрация г. Каспийска
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О проблемах, возникших при эвакуации студентов, пишут сегодня индийские СМИ. "Нас остановили на границе почти на восемь часов без причины. Украинская армия внезапно стала жестокой. Они начали избивать людей, особенно индийцев. Они использовали дубинки, электрошокеры и даже стреляли в воздух. Это было ужасающее зрелище, которое я никогда не забуду", - рассказала изданию The Indian Express одна из эвакуированных студенток. В свою очередь The Times of India передает рассказ другого студента о том, как нетрезвые украинские полицейские и пограничники требовали от студентов остаться в стране и принять участие в "их борьбе". За отказ они начали пытать больного астмой студента. "Украинские полицейские сказали, что всех нас будут пытать, если мы не будем следовать их приказам", - рассказал изданию очевидец.

Студентов из Африки, желающих уехать из Украины, не пускают в общую очередь с украинцами, для них закрыты местные мотели и гостиницы

С подобными проблемами столкнулись и африканские студенты. Отличающихся цветом кожи молодых людей украинские полицейские, военные и пограничники попросту отказываются пускать в автобусы и поезда в сторону западной границы. Некоторые слышат сакраментальное: "транспорт - только для украинцев". Так, одной девушке из Нигерии пришлось около полусуток идти пешком, чтобы добраться до перехода. Но и там мучения не заканчиваются: некоторых избивают дубинками пограничники с криками "нам тут негры не нужны". Их не пускают в общую очередь с украинцами, для них закрыты местные мотели и гостиницы. О злоключениях чернокожих в этой аттестующей себя как "европейская демократия" стране рассказывает BBC. Дошло до того, что Африканский союз напомнил Киеву об обязанности "соблюдать и уважать международное право и оказывать помощь всем, независимо от их расовой принадлежности". Отношение местных властей к африканцам на Украине названо в этом обращении "шокирующим проявлением расизма".

В свою очередь Euronews передает историю, рассказанную португальцами Домингушем Коштой и Марио Бьянге, которые несколько дней провели на границе и рассказали о том, как относятся к иностранцам местные жители и правоохранители. Они прямо обвинили их в расизме.

И уже почти хрестоматийной, отсылающей ко временам разгула петлюровских погромщиков, можно назвать трагедию гражданина Израиля Романа Бродского, застреленного на импровизированном блокпосту, устроенном "территориальной обороной" в районе Белой Церкви. Проверявший документы боевик, увидев паспорт Израиля, попросту выстрелил ему в голову. Власти Израиля, годами не замечавшие разгул антисемитизма на Украине, лишь выразили со- болезнования семье погибшего.

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