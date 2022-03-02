Исаев: "Единая Россия" направила 1300 тонн груза беженцам из ДНР и ЛНР

В течение восьми лет Россия мирным путем пыталась добиться прекращения кровопролития на Донбассе и не допустить превращения Украины в плацдарм для агрессии против нашей страны. Однако, к сожалению, усилия отечественной дипломатии были проигнорированы киевским руководством.

Даже после того, как мы признали независимость Луганской и Донецкой Народных республик и заключили с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, обстрел территории Донбасса со стороны вооруженных сил Украины не прекратился. И в этой ситуации президент Владимир Путин принял единственно правильное решение о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Напомню, что за несколько дней до этого, 18 февраля, началась временная эвакуация на территорию России лиц пожилого возраста, женщин и детей, проживающих в ДНР и ЛНР. На сегодняшний день границу пересекло около 130 тысяч жителей Донбасса. Причем половина из них - дети.

Для людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, оперативно были развернуты сотни пунктов временного размещения. Там они получают бесплатное горячее питание и все необходимое, включая медицинскую помощь и лекарства. В первую очередь такие пункты были открыты в Ростовской области, а также в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Башкирии, Мордовии и некоторых других субъектах Федерации. В ближайшее время людей смогут принять еще несколько регионов, в том числе Удмуртская Республика, которую я представляю в Госдуме. Один из пунктов временного размещения в Удмуртии рассчитан на 90 человек, другой - на 160 человек.

Отмечу, что во всех пунктах размещения работают волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и других молодежных организаций. Они помогают беженцам как можно скорее адаптироваться к новым условиям и забыть о тех ужасах, которые им довелось пережить за последние восемь лет.

Кроме того, "Единая Россия" ведет активный сбор гуманитарной помощи во всех российских регионах. Наша партия направила в общей сложности около 1300 тонн груза в пункты временного размещения эвакуированных людей. Сейчас готовятся к отправке еще несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

Также по поручению президента Владимира Путина каждому беженцу, прибывающему в Россию из Донбасса, должно выплачиваться 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Сегодня эти средства получили уже 70% подавших заявления.

Добавлю, что за последнюю неделю тысячи детей из ДНР и ЛНР приступили к учебе в российских школах. Они обеспечены учебниками и канцелярскими принадлежностями, в некоторых регионах школьникам предоставляют ноутбуки и планшеты. Что касается малышей из Донбасса, то многие российские детские сады заявили о своей готовности принять их у себя. А взрослым тем временем подбирают вакансии службы занятости.

Наконец, для оказания правовой помощи беженцам в каждом субъекте Федерации, куда они прибывают, на базе общественных приемных "Единой России" открываются центры правовой поддержки. Помимо всего прочего они помогают людям восстанавливать утраченные документы, оформлять заявления на получение выплат, искать родственников, оказавшихся в других пунктах временного размещения, решать проблемы с предоставлением медицинской помощи и устройством детей в образовательные учреждения.

Уверен, что вскоре ситуация в ДНР и ЛНР нормализуется, и люди смогут вернуться в свои дома. Но до этого времени мы будем продолжать оказывать беженцам всемерную поддержку.