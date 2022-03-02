"Юнармия" поможет детям Донбасса

В подмосковном Солнечногорске на территории молодежного центра "Подсолнух" дали старт Всероссийской акции "Эстафета добра". Она направлена на оказание помощи эвакуированным в Россию детям Донбасса.

В рамках акции юнармейцы вместе с детьми из ДНР и ЛНР Под руководством профессиональных художников ребята нарисовали патриотическое граффити. В дальнейшем подобные стрит-арты появятся во всех городах размещения вынужденных переселенцев.

Фото: Минобороны РФ

Акция пройдет в 15 городах страны, а завершится в Донецке и Луганске. При этом юнармейцы уже активно оказывают помощь вынужденным переселенцам в ряде регионов. Ребята взяли шефство над ними, помогают адаптироваться, найти новых друзей и делают все для того, чтобы их жизнь была насыщенной и, самое важное, мирной.

В Минобороны РФ сообщили, что акция "Эстафета добра" пройдет в музеях, парках, учебно-методических центрах "Авангард". Программа направлена на организацию интерактивных программ, посещение музейных комплексов, где юнармейцы проведут для беженцев экскурсии и культурно-просветительские мероприятия.