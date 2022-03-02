Из России запрещено вывозить валюту больше чем на 10 тысяч долларов

Меры вводятся "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности", говорится в указе.

Одна из ключевых мер указа - запрет со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более чем 10 тысяч долларов США. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение по ограничению вывоза валюты физлицами было принято, чтобы избежать раскачивания экономики.Также указом вводится особый порядок для некоторых сделок.

Речь идет о сделках резидентов РФ с лицами, связанными с недружественными государствами (и лиц под их контролем независимо от места регистрации и ведения деятельности). Чтобы получить рублевые кредиты и займы, купить ценные бумаги и недвижимость, инвесторы из таких стран должны будут получать разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Возможность приобретения имущества через посредников также закрывается: сделки надо будет согласовывать с лицами и из других стран, если до 22 февраля имущество принадлежало лицам в "недружественных" странах.

Ограничить вывоз иностранной валюты из России было необходимо, чтобы избежать раскачивания экономики

Это уже второй антисанкционный указ, подписанный Владимиром Путиным. Первым указом вводилась обязательная продажа экспортерами 80% полученной валютной выручки (для стабилизации курса рубля, де-факто замена валютным интервенциям ЦБ), российским резидентам запрещалось перечислять деньги на счета в иностранных банках или других организациях финансового рынка.

Также запрещались переводы денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, упрощалось дистанционное открытие счетов и вкладов в банках. При этом российские резиденты смогут, например, покупать товары за рубежом, оплачивать коммунальные услуги, обучение, лечение как рублями, и валютой, следует из опубликованных позднее пояснений Банка России.

Наконец, российские компании смогут выкупать до 31 декабря свои акции с рынка при соблюдении определенных условий. Например, при падении стоимости ценных бумаг на бирже на 20% и выше (имеется в виду средневзвешенная цена за любые три месяца с 1 февраля к такой цене за три месяца с 1 января 2021 года).