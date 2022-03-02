Из России запрещено вывозить валюту больше чем на 10 тысяч долларов

Новости

Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель 06:08
Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок 05:41
Москалькова призвала остановить втягивание Украиной мирных жителей в боевые действия 05:00
В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб 04:49
В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов 04:40
Сахалинцы отправили 15 тонн гуманитарной помощи для беженцев 04:17
Психиатр Качалов посоветовал больше гулять для борьбы с тревожностью 03:14
МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР 03:09
Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России 01:46
США перенесли испытание МБР Minutman-3 00:17
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации 00:04
США отвергают требования России в сфере безопасности 02.03.2022
Цена нефти Brent достигла 115 долларов впервые с 2014 года 02.03.2022
Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики 02.03.2022
В центре Москвы при пожаре погибли два человека 02.03.2022
В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело 02.03.2022
Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей 02.03.2022
МИД: РФ готовит ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН 02.03.2022
С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек 02.03.2022
H&M приостановила продажи в России 02.03.2022
"Юнармия" поможет детям Донбасса 02.03.2022
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине 02.03.2022
Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже 02.03.2022
Украина получила 1,5 тыс. единиц вооружения из Германии 02.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья 02.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
02.03.2022 23:40
Рубрика: Экономика

Из России запрещено вывозить валюту больше чем на 10 тысяч долларов

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
Президент Владимир Путин подписал антисанкционный указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Меры вводятся "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности", говорится в указе.

Фото: Сергей Куксин
Российские банки оперативно повысили ставки по вкладам

Одна из ключевых мер указа - запрет со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более чем 10 тысяч долларов США. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение по ограничению вывоза валюты физлицами было принято, чтобы избежать раскачивания экономики.Также указом вводится особый порядок для некоторых сделок.

Речь идет о сделках резидентов РФ с лицами, связанными с недружественными государствами (и лиц под их контролем независимо от места регистрации и ведения деятельности). Чтобы получить рублевые кредиты и займы, купить ценные бумаги и недвижимость, инвесторы из таких стран должны будут получать разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Возможность приобретения имущества через посредников также закрывается: сделки надо будет согласовывать с лицами и из других стран, если до 22 февраля имущество принадлежало лицам в "недружественных" странах.

Ограничить вывоз иностранной валюты из России было необходимо, чтобы избежать раскачивания экономики

Это уже второй антисанкционный указ, подписанный Владимиром Путиным. Первым указом вводилась обязательная продажа экспортерами 80% полученной валютной выручки (для стабилизации курса рубля, де-факто замена валютным интервенциям ЦБ), российским резидентам запрещалось перечислять деньги на счета в иностранных банках или других организациях финансового рынка.

Также запрещались переводы денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, упрощалось дистанционное открытие счетов и вкладов в банках. При этом российские резиденты смогут, например, покупать товары за рубежом, оплачивать коммунальные услуги, обучение, лечение как рублями, и валютой, следует из опубликованных позднее пояснений Банка России.

Наконец, российские компании смогут выкупать до 31 декабря свои акции с рынка при соблюдении определенных условий. Например, при падении стоимости ценных бумаг на бирже на 20% и выше (имеется в виду средневзвешенная цена за любые три месяца с 1 февраля к такой цене за три месяца с 1 января 2021 года).

Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России
Мединский заявил, что делегация Украины прибудет на переговоры 3 марта
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19