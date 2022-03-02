Из стратегических запасов США возьмут 30 миллионов баррелей нефти

Президент США Джо Байден принял решение распечатать нефтяную "кубышку". Из американских стратегических запасов на рынок будет направлено 30 миллионов баррелей нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики.

Отмечается, что на экстренном совещании Международного энергетического агентства еще 30 стран договорились высвободить почти 60 миллионов баррелей черного золота.

"Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия", - сказала глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм.

Напомним, первого марта цена нефти Brent превысила 107 долларов за баррель. Такого не было с июля 2014 года. Но рекорд 2008-го, когда цена нефти взлетела до 148 долларов, еще не побит.

Аналитики JPMorgan заявили, что в случае даже частичного прекращения поставок из России черное золото подорожает до 120-150 долларов.