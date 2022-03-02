Кабмин РФ получит допполномочия, чтобы быстро принять решения по лекарствам

Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее принимать решения по лекарствам и медицинским изделиям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были поставлены из государств, присоединившихся к санкциям", - заявил он на заседании кабмина.

Еще одна мера направлена на развитие производства лекарств, которые не имеют российских аналогов. "Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий", - рассказал Мишустин.

Особый режим предоставят компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы. Если они пострадают из-за санкций, в этом случае условия их договоров могут быть изменены, сказал премьер.