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02.03.2022 22:52
Рубрика: Общество

Как Facebook стал фабрикой фейков о ситуации на Украине

Число различных фейков о ситуации на Украине достигло невероятных масштабов. Их главным распространителем стали социальные сети, в первую очередь Facebook. Сюжеты, которые выдаются в соцсетях за кадры, снятые сегодня, в наши дни, на самом деле не имеют никакого отношения к происходящему. В ход идет все подряд - от кадров из сербского кино до хроники китайских происшествий, иногда используются самый обычный фото- или видеоредактор. Смотрите видеосюжет:

При этом в настоящее время российские СМИ на Западе блокируются, тогда как украинские подделки активно тиражируются - в том числе благодаря соцсетям.

Как заявил телеканалу "Россия 1" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, Facebook себя дискредитировал. Соцсеть, претендующая на мировое лидерство, ведет себя как рупор пропаганды в самом отвратительном значении.

Тем временем, в Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок до 15 лет. По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, большинство из фейков генерируется на Украине.

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