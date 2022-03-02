Как реализуются нацпроекты в регионах

У сайгаков очень необычная внешность из-за носа, напоминающего укороченный хобот, который заканчивается ноздрями в форме сердца. Охота на сайгака запрещена, однако антилоп нещадно истребляют браконьеры. Все дело в рогах. Восточные лекари приписали им целебную силу. И хотя это не имеет научного подтверждения, рога пользуются большим спросом в странах Юго-Восточной Азии. В результате численность животных резко упала с 800 тысяч голов в середине прошлого века до 2,5 тысячи в 2010-х.
В Астраханской области активно борются за сохранение популяции. Но процесс этот небыстрый. Одна сайга рожает в год одного-двух детенышей. "Сейчас у нас растет семь антилоп, две из них самки, в мае от них ожидают приплод", - рассказал рабочий питомника Владимир Доктаев. Новорожденные сайгаки живут в питомнике примерно до трехлетнего возраста, пока не окрепнут для жизни в дикой природе. С 2014 года антилоп, предварительно прикрепив к уху спутниковый датчик, чтобы отслеживать пути миграции, выпускают в заказник "Степной".
Здесь на территории, богатой любимой сайгаками полынью и солодкой, антилопы растут и размножаются уже в естественных условиях. Государственные инспекторы патрулируют заказник. Вблизи водопоя установили комплексы видеонаблюдения. "Браконьеров уже много лет не видели, - рассказал "РГ" директор заказника Владимир Калмыков.- Все в комплексе: и тщательная охрана, и работа с местным населением, и ужесточение мер наказания. За убийство сайгака ждет штраф в миллион рублей и до пяти лет тюрьмы". Однако руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды области Сергей Смирнов считает, что браконьеры все еще остаются угрозой для сайгаков. "Мы планируем увеличивать штат инспекторов для работы в три смены", - отметил Смирнов.
Тем не менее сайгаков становится больше. С 2013 года их численность увеличилась почти в пять раз. Летом, после того, как самки принесут потомство, рост популяции продолжится.
Регулярно ведут наблюдения за редкими видами животных в Пермском крае. Среди них - лебедь-шипун и черношейная поганка, которые прилетают на Урал гнездиться. Мониторинг ведут и в отношении животных, постоянно обитающих в Прикамье. К ним относится и такой редкий для края вид, как северные олени. Они живут небольшими стадами на Большом Камском болоте и Адово-Чугрумских верховых болотах. В крае несколько сотен северных оленей. Также здесь можно встретить чернозобую гагару и орлана-белохвоста.
"Этой зимой обследовали, как поживают большая и малая выпь, воробьиный сыч, серая неясыть, обыкновенная медянка, белокрылая крачка, турпан, - рассказала главный специалист отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Татьяна Цапаева.
В Красной книге Прикамья - 47 видов животных. Из них 37 видов - это птицы. Также 61 вид животных включен в перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании. К сожалению, за последние годы в крае исчезли многие виды, например осетр, белорыбица.
Но благодаря нацпроекту "Экология" удается сохранить тех обитателей лесов и рек, чья численность была под угрозой. К ним относятся такие виды, как бородатая неясыть, ястребиная сова и другие. Мониторинг краснокнижных видов первой категории редкости проводится ежегодно. А третьей категории редкости - не реже одного раза в течение трех лет.
В России реализуется федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология" .
Его цель - увеличить площади особо охраняемых природных территорий на пять миллионов гектаров, реинтродукция редких животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в нацпарках.
Среди редких видов - дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.
В Кущевской центральной районной больнице сделали капремонт
По специальным договорам из Ульяновска приехали два врача-хирурга. Еще несколько медиков больницы прошли дополнительное обучение. Раньше всех пациентов, которым требовались операции, отправляли в Ейск. А это потеря драгоценного времени.
На всю эту модернизацию потратили около 220 миллионов. Затраты профинансированы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". Такая работа проводится по всему краю, пояснили в минздраве Кубани. Сейчас в нее включили еще 56 медорганизаций. А Уваровская ЦРБ под Тамбовом по нацпроекту получила автомобиль скорой помощи "Соболь". Этот хорошо укомплектованный микроавтобус повышенной проходимости незаменим на дальних вызовах. "В нашу зону ответственности входят все окрестные села. Дороги везде разные. И зимой мы не можем ждать, пока расчистят снег", - рассказал главврач Сергей Нелюбов.
Новая "скорая" богато оснащена - есть дефибриллятор, аппарат для ЭКГ и оборудование для искусственной вентиляции легких. "Аппарат ИВЛ очень удобный - в чемодане. Можно применять на дому у пациента", - рассказала старший фельдшер районной станции скорой помощи Светлана Нечаева. В первом полугодии 2022 года уваровские медики получат еще три машины.
В поселке Зайчики Вологодской области модернизировали клуб
Есть в этом филиале районного Дома культуры музейная комната с бесценным материалом об истории поселка и экспонатами ткачества: сарафанами ручной работы, дольниками, печатниками и пестрядью, глиняной и деревянной посудой. Особая гордость - клуб "Добрые соседи", которому в этом году исполнится 21 год. Его участники устраивают концерты, тематические прогулки и спортивные состязания.
На днях прошла необычная зимняя забава. Команды "Веселушки" и "Хохотушки" играли в метлобол. Азартная была борьба на метлах. Потом началось метание шубниц - больших меховых рукавиц. "Ремонт был по-настоящему долгожданным. Здание находилось в плачевном состоянии", - сказала директор дома культуры Анна Кускова. Ремонт обошелся в 5,6 миллиона рублей. Программа "Сельский дом культуры" в рамках нацпроекта "Культура" реализуется в Вологодской области с 2019 года. В регионе более 90 процентов учреждений культуры расположены в сельской местности. В основном они построены в 60-70-е годы прошлого столетия и никогда толком не ремонтировались. Власти решили за пять лет привести в порядок 130 зданий.
Преобразилось и здание Дома культуры в селе Дмитриевка Самарской области. Здесь оборудовали выставочную галерею, бильярдную зону и студию звукозаписи. Теперь это настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Открыты кружки и секции по 12 направлениям для взрослых и детей. Появился краеведческий музей, экспонаты в который принесли селяне.
Полностью обновлен концертный зал, поставили новое световое и звуковое оборудование, установили мультимедийный экран. Установлены зоны свободного Wi-Fi.
"Дом культуры сегодня становится многофункциональным пространством, в котором обеспечены все возможности для творческой самореализации, - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - Вместе с капремонтом проводится переоборудование и переоснащение учреждений в соответствии с запросами людей".
Нацпроект "Культура" включает в себя три федеральных проекта - "Культурная среда", "Цифровая культура" и "Творческие люди".
Благодаря каждому из них обновляются дома культуры и создаются Центры культурного развития. За прошедшие три года действия нацпроекта отремонтировано, построено и реконструировано 943 дома культуры в 75 регионах.
Еще 328 планируется обновить в 2022 году. А к 2024 году их число превысит более 1,6 тысячи учреждений.
Виртуальные концертные залы набирают популярность в регионах
В программе звучали произведения Доменико Скарлатти, итальянского композитора эпохи барокко, Клода Дебюсси с его изысканной "Бергамасской сюитой", Игоря Стравинского и, конечно, Петра Ильича Чайковского, в честь которого и назван город в Пермском крае.
"Не пропускаем с подругами ни одного концерта в нашем музее, - говорит Светлана Николаевна. - Ехать в Пермь очень далеко, а здесь уютный зал". Вход на концерт свободный, правда, места надо бронировать заранее, желающих очень много. Виртуальный зал рассчитан на 80 мест. "Благодаря нацпроекту "Культура" наши выставки органично дополнились концертами из Московской и Пермской филармоний, балетами и мюзиклами, - отмечает директор музея Раиса Романова.
Виртуальные залы стали популярны по всему Пермскому краю. В Краснокамской библиотеке сложилась постоянная группа зрителей, которую зовут "могучей кучкой". Приходят загодя, а потом не расходятся - обсуждают концерт. В других регионах тоже открывают виртуальные концертные залы, где идут трансляции из столичных и региональных филармоний и театров. Небольшой зал в библиотеке города Кременки Калужской области как магнитом притягивает поклонников классической музыки. Одна из трансляций этой зимы - "Снегурочка" по Островскому. Чтец - известная актриса Екатерина Гусева. На звончатых гуслях играл Павел Лукоянов в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.
"Виртуальный концертный зал дает возможность послушать прекрасную музыку и посмотреть на знаменитых исполнителей, - говорит директор библиотеки Наталья Довганюк. - Люди ходят с удовольствием".
А в конце февраля для зрителей виртуального зала города Кременки Калужская филармония будет транслировать концерт "Маленькие шедевры венской классики". Можно будет услышать произведения Моцарта, Гайдна, Кроммера и Сальери в исполнении Государственного академического камерного оркестра России.
Пользуется популярностью и виртуальный концертный зал, работающий в Доме молодежи города Саров в Нижегородской области. Здесь любители музыки могут послушать выступления именитых артистов в большом зале на 350 мест.
Это просторное помещение оборудовано современным мультимедийным оборудованием в рамках нацпроекта "Культура". Качество звука не уступает реальному звучанию. На этот год уже есть обширная программа, в которую включены более семидесяти выступлений различных музыкальных коллективов. Будут идти трансляции из концертных залов имени Чайковского, Рахманинова и других.
По нацпроекту "Наука и университеты" формируется резерв из молодых ученых
В борьбе с шелкопрядом важно вовремя реагировать, пока поражение не затронуло большие площади. Потому ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета научились выявлять поврежденные деревья на ранних стадиях по снимкам с беспилотников. Распознает их алгоритм глубоких нейронных сетей YOLO (посмотреть только раз). "Его средняя точность достигала 95 процентов", - поясняет доцент кафедры систем искусственного интеллекта СФУ Анастасия Сафонова.
А молодой ученый-геолог, завлабораторией Тюменского госуниверситета Павел Смирнов рассматривает жаркий период в раннем палеогене под микроскопом. Он собрал в полевых экспедициях образцы кремнистых пород. Камень - природная флэш-память, она позволяет увидеть, как менялся климат. Благодаря гранту исследование Павла на этапе завершения. По некоторым параметрам оно уникальное. Его результатов ждут отечественные и зарубежные ученые. Павел плотно занялся и проблематикой, связанной с переходом к низкоуглеродной экономике, организацией карбоновых полигонов. Например, захоронением углекислого газа в подземных пустотах - в выработках нефтегазовых месторождений.
"Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" многое удается. Проще стало наладить кооперацию при реализации перспективных проектов, формируется кадровый резерв из молодых ученых, укрепляется материально-техническая база", - подчеркивает Павел Смирнов.
Более 400 сосудистых центров в регионах оснастили новейшим оборудованием
"Штучные профессионалы. Но при этом наша сила - в команде", - подчеркивает завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы N 1 в Тюменском регионе Дмитрий Крашенинин. И рассказывает волнующую историю, когда с коллегами помог новорожденному. "Нужно было выполнить пункцию бедренной вены грудничка, установить специнструменты, довести их до сердечка и уже там выполнить лечебную процедуру. Диаметр вены - 2,5 миллиметра". Все прошло успешно.
Отделение рентгенхирургии - одно из семи в составе Центра сердца и сосудов при медучреждении областного уровня. Здесь работают эндоваскулярные специалисты, которые разбираются в широком спектре патологий сосудов. А эндоваскулярный метод гарантирует максимум пользы при минимальных разрезе и наркозе. Девять врачей проводят более 7 тысяч операций в год в операционных экспертного класса. Эти показатели не снизились и в пандемию (вообще же доля экстренных больных во всем Центре сердца и сосудов даже возросла с 75 до 97 процентов с 2019 года).
Для запуска таких операций больница решилась на капитальную перепланировку. "Техника уникальная. Помимо основных операционных есть много вспомогательной аппаратуры у нас есть даже "алмазные буры" для "высверливания" тяжелых кальцинированных поражений", - отмечает Дмитрий Владиславович.
Не прекращаются ни на день плановые операции и в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Полякова. Оборудование, поставленное в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение", помогло спасти не одну сотню жизней. В прошлом году значительно выросла помощь больным с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией.
Самые сложные операции на сердце, связанные с пластикой клапанов, делают в отделении функциональной диагностики. Сюда поставили два новейших аппарата УЗИ - стационарный и портативный. Эта аппаратура позволяет врачам более четко видеть картину заболевания сердца и сосудов.
"Особенно мы ждали портативный аппарат, - замечает завотделением Елена Карпушкина. - Он удобен тем, что может переезжать из одной операционной в другую, а при необходимости использоваться у постели больного".
Стационарная же система - лучшая на сегодня в линейке аппаратов УЗИ. Она позволяет углубленно обследовать тяжелых пациентов при миокардитах, что особенно важно сейчас в условиях пандемии, подчеркнули в диспансере.
Также внедрена в практику уникальная методика навигационного картирования, совмещенного с компьютерной томографией, для выполнения операций при сложных нарушениях ритма. В диспансере планируют проводить до 300 таких вмешательств в год.