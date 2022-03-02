Как реализуются нацпроекты в регионах

Сайгаков - редких степных антилоп, занесенных в Красную книгу России, разводят в Астраханской области возле села Бударино. Они ровесники мамонтов! Одни из немногих сохранившихся до наших дней представителей фауны ледникового периода.

В Астраханской области удалось восстановить популяцию сайгаков. Сегодня этих краснокнижных животных уже 12 тысяч. А было в пять раз меньше. Самцов, выращенных в питомнике, выпускают в государственный природный заказник "Степной" (на фото). Сайгаки - представители фауны ледникового периода, ровесники мамонта. У них забавный нос: он похож на короткий хобот и заканчивается ноздрями в форме сердца. Фото: Максим Коротченко

У сайгаков очень необычная внешность из-за носа, напоминающего укороченный хобот, который заканчивается ноздрями в форме сердца. Охота на сайгака запрещена, однако антилоп нещадно истребляют браконьеры. Все дело в рогах. Восточные лекари приписали им целебную силу. И хотя это не имеет научного подтверждения, рога пользуются большим спросом в странах Юго-Восточной Азии. В результате численность животных резко упала с 800 тысяч голов в середине прошлого века до 2,5 тысячи в 2010-х.

В Астраханской области активно борются за сохранение популяции. Но процесс этот небыстрый. Одна сайга рожает в год одного-двух детенышей. "Сейчас у нас растет семь антилоп, две из них самки, в мае от них ожидают приплод", - рассказал рабочий питомника Владимир Доктаев. Новорожденные сайгаки живут в питомнике примерно до трехлетнего возраста, пока не окрепнут для жизни в дикой природе. С 2014 года антилоп, предварительно прикрепив к уху спутниковый датчик, чтобы отслеживать пути миграции, выпускают в заказник "Степной".

Здесь на территории, богатой любимой сайгаками полынью и солодкой, антилопы растут и размножаются уже в естественных условиях. Государственные инспекторы патрулируют заказник. Вблизи водопоя установили комплексы видеонаблюдения. "Браконьеров уже много лет не видели, - рассказал "РГ" директор заказника Владимир Калмыков.- Все в комплексе: и тщательная охрана, и работа с местным населением, и ужесточение мер наказания. За убийство сайгака ждет штраф в миллион рублей и до пяти лет тюрьмы". Однако руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды области Сергей Смирнов считает, что браконьеры все еще остаются угрозой для сайгаков. "Мы планируем увеличивать штат инспекторов для работы в три смены", - отметил Смирнов.

Тем не менее сайгаков становится больше. С 2013 года их численность увеличилась почти в пять раз. Летом, после того, как самки принесут потомство, рост популяции продолжится.

Регулярно ведут наблюдения за редкими видами животных в Пермском крае. Среди них - лебедь-шипун и черношейная поганка, которые прилетают на Урал гнездиться. Мониторинг ведут и в отношении животных, постоянно обитающих в Прикамье. К ним относится и такой редкий для края вид, как северные олени. Они живут небольшими стадами на Большом Камском болоте и Адово-Чугрумских верховых болотах. В крае несколько сотен северных оленей. Также здесь можно встретить чернозобую гагару и орлана-белохвоста.

"Этой зимой обследовали, как поживают большая и малая выпь, воробьиный сыч, серая неясыть, обыкновенная медянка, белокрылая крачка, турпан, - рассказала главный специалист отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Татьяна Цапаева.

За убийство одного сайгака, которого истребляют за целебные рога, браконьера ждет штраф в миллион рублей и до пяти лет тюрьмы

В Красной книге Прикамья - 47 видов животных. Из них 37 видов - это птицы. Также 61 вид животных включен в перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании. К сожалению, за последние годы в крае исчезли многие виды, например осетр, белорыбица.

Но благодаря нацпроекту "Экология" удается сохранить тех обитателей лесов и рек, чья численность была под угрозой. К ним относятся такие виды, как бородатая неясыть, ястребиная сова и другие. Мониторинг краснокнижных видов первой категории редкости проводится ежегодно. А третьей категории редкости - не реже одного раза в течение трех лет.

Справка "РГ"

В России реализуется федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология" .

Его цель - увеличить площади особо охраняемых природных территорий на пять миллионов гектаров, реинтродукция редких животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в нацпарках.

Среди редких видов - дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.