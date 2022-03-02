Канцлер Германии подтвердил невмешательство НАТО на Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и другие страны НАТО не планируют военного вмешательства в ситуацию на Украине, поскольку это стало бы ошибкой.

По его словам, нельзя недооценивать, какая опасность грозит в результате конфликта между самой большой страной в мире и ядерной сверхдержавой Россией и вторым по размеру государством Европы. В этой связи линия альянса предельно ясна: "Мы не будем вмешиваться в военном плане".

Шольц также озвучил, что Германия намерена оказывать поддержку Украине, предоставлять гуманитарную помощь. Он считает, что санкции уже сейчас оказывают серьезное воздействие на Россию.