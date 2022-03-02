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02.03.2022 14:35
Рубрика: В мире

Канцлер Германии подтвердил невмешательство НАТО на Украине

Текст: Александр Саможнев

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и другие страны НАТО не планируют военного вмешательства в ситуацию на Украине, поскольку это стало бы ошибкой.

По его словам, нельзя недооценивать, какая опасность грозит в результате конфликта между самой большой страной в мире и ядерной сверхдержавой Россией и вторым по размеру государством Европы. В этой связи линия альянса предельно ясна: "Мы не будем вмешиваться в военном плане".

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Шольц также озвучил, что Германия намерена оказывать поддержку Украине, предоставлять гуманитарную помощь. Он считает, что санкции уже сейчас оказывают серьезное воздействие на Россию.

В мире Европа Германия Международные организации НАТО Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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