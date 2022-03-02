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02.03.2022 00:15
Рубрика: Экономика

Когда заменят устаревшие лифты

Текст: Ксения Демьяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8692)
Изменить порядок финансирования замены лифтов предлагает Минстрой. Он должен стать более выгодным для участников и ускорить процесс.

"Буквально через несколько лет в многоквартирных домах должны быть заменены все лифты, у которых истек 25-летний срок эксплуатации, - отметил председатель Общественного совета при минстрое Сергей Степашин. - Это - безопасность людей. Конечно, мероприятие это крайне затратное и для региональных операторов, и для жителей домов, которые формируют счет капремонта на спецсчетах".

Фонд ЖКХ совместно с минстроем предлагают применять механизм факторинга для ускорения замены лифтового оборудования. При этом работы подрядчику сразу оплачивает своего рода посредник (факторинговая компания), регоператор гасит долг перед ней в течение нескольких лет, а проценты погашаются за счет субсидий от властей. Правительство поддержало инициативу, выделив в 2020 году на эти цели из резервного фонда 750 млн рублей - и работа активизировалась, отметил Степашин.

Однако практика показала, что большую часть вознаграждения факторинговой компании "съедает" налог на добавленную стоимость, в итоге она зарабатывает менее 1%. Минстрой предлагает увеличить размер вознаграждения на 1 процентный пункт. Также упрощается механизм предоставления средств. Это должно ускорить замену лифтов.

По мнению Степашина, санкции 2014 года и кризис 2008 года подготовили нашу страну к работе в очень сложных условиях. "Я убежден, что в этой непростой ситуации именно строительство может сыграть решающую роль в подъеме нашей экономики и отечественной промышленности", - подчеркнул он.

Фото: Татьяна Андреева
Названы регионы с самыми старыми лифтами, с заменой которых они опаздывают

Необходимо заниматься модернизацией ЖКХ, отметил Степашин - нельзя ставить новые дома на устаревшую инфраструктуру. Нужно бороться с завышением цен на стройматериалы, заменять мигрантов отечественными кадрами, обучать молодежь. Большую роль в рекордном вводе жилья в прошлом году сыграла льготная ипотека. "Тему льготной ипотеки, точечной ипотеки, региональных аспектов ипотеки мы снимать с повестки дня не будем", - сказал он.

Справка

Сергей Степашин возглавляет Наблюдательный совет Фонда содействия реформированию ЖКХ, Общественный совет при Минстрое, Ассоциацию юристов России и ряд других организаций. 2 марта он отмечает 70-летний юбилей. "Российская газета" поздравляет юбиляра. Мы уверены, что его колоссальный опыт и плодотворная работа помогут стране в достижении поставленных целей.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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