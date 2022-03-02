Лавров: Не существует механизма лишения РФ места постоянного члена в СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не существует механизма, благодаря которому можно было бы лишить Москву места постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на телеканале Al-Jazeera.

"Механизма не существует", - заявил Лавров.

Глава российского МИД также посоветовал не слушать британские власти, предложивших данную идею. "Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна", - отметил министр.

Ранее власти Великобритании осудили действия России в связи с событиями на Украине и призвали изолировать Москву.