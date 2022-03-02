Матвиенко: Запад последовательно подталкивал Киев к войне

Страны Запада последовательно подталкивал официальный Киев к войне, накачивая Украину вооружением. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Все мы слышали слова: Россия не начинала военные действия на Украине, она их завершает. Запад последовательно подталкивал киевский режим к войне. Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что за красивыми призывами политическим дипломатическим путем решить внутриукраинский конфликт, по сути, шло военное освоение территории Украины, ее накачка вооружением, в том числе летальным", - написала Матвиенко в официальном аккаунте Совфеда "ВКонтакте" 2 марта.

По ее мнению, только наивные люди могут всерьез полагать, что Запад разжег войну для того, чтобы защитить украинскую демократию. "США, другие государства НАТО, их лидеры в полной мере отдают себе отчет в том, что ее в этой стране не было, нет и не предвидится", - добавила политик.

Украина многие годы была и остается интересна Западу как инструмент противодействия России для нагнетания военной истерии, полагает политик.

"Для чего? Чтобы заставить европейские страны наращивать военные расходы, закупать новые вооружения, в первую очередь американские. Все эти огромные средства с удовольствием осваивает военно-промышленный комплекс. Получается постоянно действующая бесчеловечная фабрика, приносящая сверхприбыли", - пояснила она.

Правительство США на деньги американских и европейских налогоплательщиков устраивает гонку вооружений, создает угрозу европейской безопасности, наращивает мускулы НАТО, поэтому "очевидно, кто является бенефициаром гражданской войны в Украине, а кто хочет ее завершения", заключила Валентина Матвиенко.