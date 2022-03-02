Мединский: Делегации России и Украины обсудят вопрос прекращения огня

Одной из тем, которая будет обсуждаться на встрече делегаций России и Украины, станет вопрос прекращения огня. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

"На прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня", - заявил Мединский, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Политик отметил, что стороны достигли взаимопонимания по отдельным пунктам.

Ранее Мединский отметил, что украинская делегация прибудет на переговоры 3 марта.