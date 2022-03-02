МИД: Москва может изменить квоту посольства США в ответ на высылку российских дипломатов

Российские власти рассматривают несколько вариантов ответа на решение американских коллег объявить персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
"Прямо говорим, что ответим по двусторонней линии применительно, например, к американской квоте на дипприсутствие в Москве", - заявила Захарова, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.
Представитель МИД добавила, что другим вариантом ответа является объявление некоторых американских дипломатов персонами нон грата. "Нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере", - подчеркнула Захарова.