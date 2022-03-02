МИД: Москва может изменить квоту посольства США в ответ на высылку российских дипломатов

"Прямо говорим, что ответим по двусторонней линии применительно, например, к американской квоте на дипприсутствие в Москве", - заявила Захарова, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.

Представитель МИД добавила, что другим вариантом ответа является объявление некоторых американских дипломатов персонами нон грата. "Нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере", - подчеркнула Захарова.