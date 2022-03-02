МИД РФ опубликовало материалы о событиях на Украине и в Донбассе с 2014 года

Министерство иностранных дел России опубликовало в Telegram презентацию, посвященную Украине. На 46 страницах - данные о том, что происходило в стране после государственного переворота в 2014 году: фотографии, официальные документы, инфографика с подписями и разъяснениями.

Презентация состоит из восьми разделов, каждый из которых посвящен наиболее важным проблемам, которые давно стали нормой для Киева: это массовые нарушения прав и свобод человека, геноцид в Донбассе, героизация нацизма, дискриминация граждан по этническому и языковому признакам, гонения на независимые СМИ, фальсификация истории.

В МИД РФ также рассказали о поставках Украине оружия. Также в хронологическом порядке представлены свидетельства выхода Киева из Минских соглашений.