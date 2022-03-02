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02.03.2022 23:21
Рубрика: Экономика

Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики

Текст: Алексей Рыбин

Министерство финансов РФ намерено направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

По словам Силуанова, такая мера позволит оперативно финансировать меры по нивелированию рисков для российской экономики и финансового сектора.

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Также Минфин объявил о приостановке отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов.

"В бюджетном законодательстве будет предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета", - говорится в сообщении ведомства.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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