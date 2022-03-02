Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей

Министерство обороны РФ обратилось ко всем международным организациям, а также к руководству Украины с требованием немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что сейчас в зонах ответственности, которые контролируются Вооруженными Силами РФ, созданы и постоянно действуют соответствующие гуманитарные коридоры.

Мизинцев сказал, что в военном ведомстве очень рассчитывают на авторитет и оперативное содействие в решении этих первоочередных гуманитарных вопросов со стороны ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций. Он призвал всех граждан, оказавшихся в подобной труднейшей жизненной ситуации, сохранять спокойствие в местах временного пребывания на Украине. "Мы берем на себя стопроцентные обязательства по обеспечению безопасности для выхода как в Россию, так и в другие страны, как групп людей, так и отдельных граждан. Мы организуем этот процесс, как только у нас появится информация из любого населенного пункта о готовности властей Украины создать гуманитарный коридор и обеспечить беспрепятственный выход мирного населения", - подчеркнул Мизинцев.

По его словам, также предусмотрен оперативный прием воздушных судов иностранных государств на российских аэродромах. Это сделано для возможной эвакуации граждан на национальные территории после их вывода с Украины.