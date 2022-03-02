Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине

Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в МО РФ.

Там отметили, что в состав штаба вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ. В задачи штаба входит оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Штаб будет обеспечивать безопасную эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.