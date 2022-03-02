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02.03.2022 14:33
Рубрика: Власть

Мишустин: Сотрудники IT-компаний в России получат льготную ипотеку и отсрочку от армии

Текст: Владимир Кузьмин
Для развития IT-отрасли, устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры и сохранения кадрового потенциала принят ряд дополнительных решений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий указ президента подписан, подчеркнул он на заседании правительства.

- действующие в IT-отрасли налоговые преференции распространяются на создателей приложений для мобильных устройств. "Они станут доступными и организациям, занимающимся реализацией и тестированием, а также сопровождением отечественных решений", - сказал премьер.

- на три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.

- IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3 процента.

- сотрудники компаний получат возможность оформить льготную ипотеку.

- до достижения 27 лет специалисты получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях.

- будет расширена программа предоставления грантов на создание отечественных решений.

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