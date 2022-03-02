Мошенники стали представляться сборщиками помощи военным

В последние дни у мошенников появились новые способы выманить деньги у граждан. Одни стали представляться военными и просят помочь нашей армии. Другие предлагают россиянам перевести деньги родне на Украине.

Вечером и мне раздался такой звонок. Номер неизвестный. "Вас беспокоит благотворительная организация, - пропел приятный девичий голос. - У вас есть родственники на Украине? Нам поручено организовать помощь тем, у кого близкие в непростых условиях. Мы уполномочены переводить им деньги и передавать вещи. Но с вещами пока не начали работать, а вот с деньгами получилось, нам открыли специальные счета", - объяснила девушка.

Правда, после моих вопросов: как называется их организация и какой банк открыл им счет, любезность куда-то исчезла и меня сухо спросили, значит ли это, что я не желаю помочь родным, когда "бомбы валятся на их голову?".

Одни аферисты представляются силовиками и просят помочь армии. Другие - предлагают перевести деньги родственникам на Украине

- Так какой банк вам счет открыл? Назовите, я им сама позвоню... После этих слов трубку бросили. Очень похожие звонки поступили нескольким знакомым. Откликнулась лишь одна домохозяйка. У нее на Украине родственница. Хорошо, что вовремя вернулся домой муж, попробовал перезвонить "благотворителям". Они были недоступны.

Вал звонков говорит, что кто-то откликается. Люди готовы помогать и армии, и родным.

Кроме предложений помочь родственникам, телефонные мошенники стали представляться сотрудниками полиции и министерства обороны. И интересоваться, будет ли абонент помогать нашим военнослужащим. Помощь они согласны брать только деньгами.

Под текущую обстановку подстраиваются жулики и в глубинке. В Омской области обманщики приехали в село Тюкалинского района. Трое мужчин обходили дома, стучались в двери и объясняли, что их отправляют "защищать Донбасс". Но денег на дорогу не дают. Зато выдали шубы, чтобы мужчины их реализовали и на эти деньги добрались в Донецк. Стоят шубы 120 тысяч, но так как время не терпит, готовы уступить за 20.

Местная полиция среагировала оперативно. Пока "будущих бойцов" еще не задержали, но говорят, вскоре поймают.