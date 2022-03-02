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02.03.2022 14:12
Рубрика: Экономика

Песков анонсировал меры по минимизации безработицы

Текст: Кира Латухина
В России примут меры по минимизации роста безработицы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Риски роста безработицы из-за санкций и приостановки работы иностранных компаний были просчитаны. "Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и уже занимается оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства", - сказал Песков, заметив, что в этой области уже есть опыт - было несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры, чтобы минимизировать темпы роста безработных.

"Так же будет и на этот раз. Проблемы возникают, и оперативный штаб ими занимается", - заверил пресс-секретарь президента.

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