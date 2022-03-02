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02.03.2022 15:00
Рубрика: Власть

Песков заявил о необходимости наказать украинских неонацистов

Текст: Кира Латухина
На Украине много военных националистических соединений, от них нужно избавиться: восемь лет назад они начали пытать и убивать людей на юго-востоке. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться", - заявил

Песков, говоря о том, что подразумевается под денацификацией Украины. "Настоящие неонацисты - это те самые люди, которые в 2014 году, восемь лет назад, начали просто убивать своих людей, обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины", - напомнил он.

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Песков сравнил, что тогда, когда неонацисты начали совершать там свои военные преступления, к сожалению, такого единения Запада не было, а депутатам Европарламента не приходило в голову вставать в знак протеста против убийств людей на юго-востоке страны. "К сожалению, кто-то должен наказать этих людей", - сказал он про неонацистов.

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