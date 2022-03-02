Великую пирамиду Хеопса просканируют космическими лучами

Международная команда археологов приступила к реализации проекта "Исследуй Великую пирамиду" (EGP). В ее рамках предполагается провести сканирование Великой пирамиды в Гизе с помощью мюонов - частиц космических лучей.

Детали проекта раскрывает Phys.org. Проект EGP станет продолжением проекта, реализованного в 2016-2017 годах командой ScanPyramids. Тогда впервые ученые применили космические технологии для неинвазивного изучения Великой пирамиды, то есть внутрь пирамиды удалось заглянуть при помощи сканеров.

Результаты того исследования были опубликованы в журнале Nature. Кстати, открытие стало одним из самых значимых научных событий того года. Для широкой общественности главным итогом предыдущего сканирования стало то, что оно помогло обнаружить таинственные пустоты внутри пирамиды. До сих пор ученым не удалось понять, что в реальности представляют собой эти пустоты.

Участники нового проекта планируют заглянуть в Великую пирамиду еще глубже и составить подробную карту ее внутренней структуры. Для этого предполагается использовать самые передовые достижения науки. В частности, как и пять лет назад, будет использована мюонная томография, только на этот раз система мюонных телескопов будет значительно мощнее предыдущей.

"Мы планируем установить систему телескопов, чувствительность которой в 100 раз выше, чем у оборудования, недавно использовавшегося в Великой пирамиде, - сообщают участники в анонсе нового проекта. - Она будет отображать мюоны практически со всех углов и впервые даст истинное томографическое изображение столь большого сооружения".

Мюоны - это элементарные частицы, похожие на электроны, но более массивные. Мюоны создаются, когда высокоэнергетические частицы космических лучей входят в атмосферу Земли. Они способны проникать в различные структуры гораздо глубже, чем рентгеновское излучение. Поэтому мюонная томография используется все активнее. Например, ее применяют для сканирования транспортных контейнеров на наличие контрабанды.

Проект EGP будет использовать очень большие датчики телескопа, перемещаемые в разные точки за пределами Великой пирамиды. Специальные транспортные контейнеры будут снабжены детекторами, настроенными на определенную температуру. Всего планируется использовать два мюонных телескопа, каждый из которых будет состоять из четырех передвижных контейнеров.

Предполагается, что новое исследование позволит впервые определить плотность всего материала, использованного при строительстве пирамиды, что поможет получить дополнительные данные о методах строительства и выявить даже относительно небольшие структуры, те же пустоты. Добавим, что проект рассчитан на два года. Ожидаемым результатом является создание первого в истории детального трехмерного изображения пирамиды, которое позволит совершать виртуальные прогулки внутри нее.

Великая пирамида в Гизе была построена в XXVI веке до нашей эры. Она считается гробницей фараона Хуфу, более известного как Хеопс. Общепринятая гипотеза гласит, что строительство этого объекта заняло около 27 лет. Пирамида была сложена из примерно 2,3 миллиона каменных блоков, представляющих собой комбинации известняка и гранита, общим весом около шести миллионов тонн.

На протяжении более 3800 лет эта пирамида являлась самым высоким рукотворным сооружением в мире. Считается также, что в древности она выглядела совсем по-другому, так как ее поверхность была облицована белым известняком. До наших дней гладкая внешняя оболочка не дошла, поэтому мы видим только базовую структуру Великой пирамиды.