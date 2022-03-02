По нацпроекту "Наука и университеты" формируется резерв из молодых ученых

Сибирский шелкопряд - бич тайги. Он прожорлив и распространяется, словно пожар. За несколько часов оставит от 200-летнего кедра голый ствол.

Молодой ученый Павел Смирнов в Зауралье собрал образцы кремнистых пород. И теперь изучает жаркий период в раннем палеогене. Фото: фото из архива Павла Смирнова

В борьбе с шелкопрядом важно вовремя реагировать, пока поражение не затронуло большие площади. Потому ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета научились выявлять поврежденные деревья на ранних стадиях по снимкам с беспилотников. Распознает их алгоритм глубоких нейронных сетей YOLO (посмотреть только раз). "Его средняя точность достигала 95 процентов", - поясняет доцент кафедры систем искусственного интеллекта СФУ Анастасия Сафонова.

А молодой ученый-геолог, завлабораторией Тюменского госуниверситета Павел Смирнов рассматривает жаркий период в раннем палеогене под микроскопом. Он собрал в полевых экспедициях образцы кремнистых пород. Камень - природная флэш-память, она позволяет увидеть, как менялся климат. Благодаря гранту исследование Павла на этапе завершения. По некоторым параметрам оно уникальное. Его результатов ждут отечественные и зарубежные ученые. Павел плотно занялся и проблематикой, связанной с переходом к низкоуглеродной экономике, организацией карбоновых полигонов. Например, захоронением углекислого газа в подземных пустотах - в выработках нефтегазовых месторождений.

В тайге поврежденные вредителями деревья обнаружить вовремя помогают беспилотники

"Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" многое удается. Проще стало наладить кооперацию при реализации перспективных проектов, формируется кадровый резерв из молодых ученых, укрепляется материально-техническая база", - подчеркивает Павел Смирнов.