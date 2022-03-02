Под амнистию капиталов попадут наличные средства, фьючерсы, опционы

Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, объявлена охота за ними.

Будет запущен новый четвертый этап амнистии капиталов, который станет еще более масштабным по условиям, чем предыдущий.

"К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств", - сообщил глава кабмина. Вместо ценных бумаг в законе появится определение финансового актива. Это позволит легализовать не только акции и облигации, но и производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционы и другие.