Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом украинских войск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее представители Донецкой народной республики рассказали о том, что группировка "Север", входящая в состав украинской армии, была полностью уничтожена. Большая часть офицерского состава группировки, в том числе ее командир, погибли.