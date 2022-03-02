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02.03.2022 14:39
Рубрика: Власть

Посол РФ допустил разрыв отношений с Лондоном

Текст: Юрий Когалов

Россия и Великобритания могут разорвать отношения. Такую возможность допустил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24". "Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны", - отметил дипломат. По его словам, в случае разрыва отношений будет закрыто не только посольство РФ в Лондоне, но и представительство Британии в Москве.

Как заявил Келин, в настоящее время российская дипмиссия работает в прежнем режиме. "Мы ничего не отменяем, ведется консульский прием", - отметил посол, признав, что попасть в здание посетителям сложно, им приходится проходить через строй протестующих. Он обратил внимание, что в санкционном законе, который был принят в отношении ВТБ и Сбербанка, есть исключение в отношении работы дипмиссий. "Если сейчас мы до конца проследим этот путь и установим, что финансирование возможно, это одна ситуация, тогда мы можем работать и дальше. Если оно будет закрыто, тогда адекватные меры будут приняты в отношении британского посольства в Москве", - отметил дипломат.

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Келин также рассказал, что в школах и институтах Великобритании наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но не имеют массового характера. "Все-таки в массе своей британцы не настолько интересуются тем, что происходит на Украине, по сравнению с тем, что об этом пишут в газетах", - отметил посол.

Что касается граждан РФ, находящихся в Соединенном Королевстве и которым необходимо вернуться на родину, то для них пока не планируется устраивать никаких вывозных рейсов. "Существуют еще другие линии, обходные пути, возможности долететь до России и дальше по стране", - отметил Келин, обратив внимание, что от принятых решений о закрытии неба больше пострадают на Западе, поскольку именно через Москву идут рейсы в Центральную Азию, на восток, транссибирские маршруты.

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