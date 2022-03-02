Посол: Россия продолжит наращивать взаимодействие с Латинской Америкой

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки не носит конъюнктурный характер.

"Наше сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна развивается на системной основе и не носит конъюнктурный характер. Продолжим наращивать взаимодействие и в условиях незаконных односторонних принудительных мер США и стран Европы", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, Венесуэла осудила санкции США против России. Президент страны Николас Мадуро также заявил, что обострение ситуации на Украине стало следствием невыполнения Минских соглашений в результате действий стран НАТО, подстрекаемых США.

По его мнению, "отступление от этих соглашений стало нарушением международного права и привело к появлению серьезных угроз для Российской Федерации, ее территориальной целостности и суверенитета, а также стало препятствием для хороших отношений между соседними странами".