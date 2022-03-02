Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации"

В целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетных ассигнований на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий;

б) предусмотреть выделение финансовых средств аккредитованным организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий (далее - аккредитованные организации), на улучшение жилищных условий работников этих организаций и обеспечение повышения уровня их заработной платы, а также, определить категории работников, на улучшение жилищных условий которых будут выделяться финансовые средства;

в) обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3 процентов, на обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов;

г) принять меры, направленные:

на установление до 31 декабря 2024 г. для аккредитованных организаций налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов;

на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами, вида на жительство;

на установление налоговых льгот и преференций для аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий;

на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет;

на обеспечение консолидации и стимулирования закупок критически важных отечественных разработок в области информационных технологий, проводимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юридических лиц, а также на упрощение порядка проведения таких закупок.

2. Предоставлять гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются Правительством Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на реализацию пункта 1 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин