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02.03.2022 21:30
Рубрика: Происшествия

Прокурор закончил предоставлять доказательства по делу Навального

Текст: Иван Егоров (Покров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
Гособвинение закончило представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении суда.

Само дело рассматривается в выездном заседании Лефортовского суда в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Именно здесь отбывает свой срок по делу "Ив Роше" Алексей Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов. Процесс начался еще 15 февраля, и тех журналистов, в том числе обозревателя "РГ", которые не пропустили ни одного заседания, сотрудники колонии узнают уже не только в лицо, но знают по фамилиям и какие СМИ мы представляем.

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Знают о процессе и отбывающие срок в колонии заключенные, и как, оказалось, журналисты доставили им некоторые неудобства. Тюремный ларек переехал на время трансляции в административное здание, куда у сидельцев доступа нет. Правда, обещают, что в ближайшие выходные ларек с шоколадками, пирожками, соком и лимонадом снова вернется к заключенным.

Что касается самого процесса, то, несмотря на заявление Навального о его "закрытости и эксклюзивности", - это мягко говоря, неправда. Пресс-служба Мосгорсуда аккредитовала в Покров все СМИ, приславшие заявки об аккредитации, в том числе и те, которые являются "иноагентами". Что касается эксклюзивности, то только в данный момент в разных колониях страны проходят три выездных процесса. При этом, по официальным данным ФСИН России, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в учреждениях исполнительной системы было проведено 8947 выездных заседаний в отношении 9057 человек.

За полных 7 дней процесса в Покрове было допрошено 14 свидетелей обвинения. Среди них эксперты, следователь, судебный пристав, конвойный, а также общественные деятели, блогеры и бывшие соратники Навального. Также в суде выступили 4 потерпевших, которые жертвовали деньги на избирательную кампанию Навального и его разрекламированную борьбу с коррупцией.

Гособвинитель Надежда Тихонова также попросила зачитать показания внука ветерана Игоря Колесникова, прокурора Екатерины Фроловой и мирового судьи Веры Акимовой без их участия, так как они не могут присутствовать в суде. Адвокаты Навального выступили против. Судья адвокатам в ходатайстве отказала.

За полных 7 дней процесса в Покрове было допрошено 14 свидетелей обвинения. Среди них эксперты, следователь, судебный пристав, конвойный, блогеры и бывшие соратники Навального 

После чего Навальный и его защитники попросили дать им подготовиться к своему выступлению и перенести слушания на 10 марта. Однако судья Маргарита Котова дала им день на подготовку, и в четверг защита начнет предоставлять свои доказательства по делу. Напомним, что дело о неуважении к суду объединено с основным обвинением о 4 эпизодах мошенничества. Они касаются хищений средств из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда). По данным обвинения, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 2,7 миллиона рублей, которые были пожертвованы четырьмя потерпевшими.

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