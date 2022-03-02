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02.03.2022 22:02

ПСБ продолжает выдавать ипотеку по всем льготным программам

ПСБ продолжает выдавать ипотеку в рамках программ с господдержкой на прежних условиях.

"Несмотря на сложную ситуацию в экономике и санкционное давление на наш банк, ПСБ обеспечивает стабильную работу своих сервисов и продолжает активно участвовать в инфраструктурных и социально-значимых проектах, в том числе - сохраняя для населения доступные условия по всем льготным государственным ипотечным программам. Ставка по ипотеке с господдержкой и военной ипотеке в ПСБ по-прежнему составляет от 5,85%, по семейной ипотеке - от 4,39%", - подчеркнул руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Ипотечный кредит по программе "Госпрограмма-2020" можно получить по ставке от 5,85% на срок до 30 лет. Размер первоначального взноса составляет от 15%, максимальная сумма кредитования - до 3 млн рублей.

По военной ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 5,85%, размер первоначального взноса составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. В рамках программы кредит в размере до 3 млн рублей могут получить военнослужащие и сотрудники ОПК.

По программе "Дальневосточная ипотека" ПСБ предоставляет кредиты в размере от 500 тыс до 6 млн рублей на срок от 36 до 242 месяцев. Ставка по кредиту начинается от 0,01%. Размер первоначального взноса составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Льготную ипотеку могут получить как жители ДФО, так других регионов, которые после оформления права собственности на приобретенную квартиру, получат регистрацию по месту жительства в ДФО.

Семьи с детьми для улучшения жилищных условий могут воспользоваться программой "Семейная ипотека" по ставке от 4,39%. Кредит с первоначальным взносом от 15% можно получить на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей.

Подать заявку на ипотечный кредит можно через интернет-банк, в отделении ПСБ.

Банк выполняет и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме, включая обслуживание всех вкладов, кредитов, расчетных операций, начисление и выплату процентов, а также прием и выдачу денежных средств. Все офисы банка и банкоматная сеть ПСБ работают в штатном режиме, ограничений на доступ к средствам на счетах нет.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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