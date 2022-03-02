Путин подписал указ о льготах для российских IT-компаний

Президент Владимир Путин подписал указ о новых льготах для российских IT-компаний. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указом правительству РФ поручено обеспечить ежегодное выделение из бюджета средств на гранты для перспективных отечественных разработок в сфере IT, выделение средств аккредитованным IT-компаниям на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплат и обеспечить льготные кредиты по ставке не более 3% на новые проекты.

Также указом поручено принять меры по установлению "нулевой" ставки по налогу на прибыль и упростить процедуру трудоустройства иностранцев в IT-компаниях и получения ими вида на жительство.

Кроме того, президент поручил установить налоговые льготы и преференции IT-компаниям, получающим доходы от распространения и размещения рекламы или оказывающим услуги с использованием приложений и онлайн-сервисов; освободить компании от налогового, валютного и иного госконтроля на три года; обеспечить стимулирование закупок критически важных отечественных разработок и предоставить работникам российских IT-компаний отсрочку от призыва в армию до достижения 27 лет на время их работы.