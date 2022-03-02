Чем можно помочь беженцам-инвалидам

В Москве стартовала благотворительная акция #МоскваПомогает", в ходе которой сотни неравнодушных москвичей несут свои личные средства реабилитации инвалидам-беженцам из Донецкой и Луганской республик. Коляски, ходунки, костыли… Уезжали впопыхах, почти без всего, а как теперь без них в чужом городе?

Сбор нужных вещей открыт в Ресурсном центре для инвалидов на улице Новоостаповской, 6. Сюда москвичи несут и везут коляски, костыли, ходунки, трости, ортопедическую обувь. специальные матрацы и подушки, костыли… В первые же дни собрано уже более 120 предметов. И ничего, что на коляске или ходунках где- то царапина или не хватает элементов. "Прежде чем передать их инвалидам, сотрудники центра проводят осмотр изделий, переданных горожанами, а так же медико-техническую экспертизу, диагностику, мелкий ремонт и санитарную обработку", - рассказала Татьяна Полякова, директор Ресурсного центра для инвалидов.

По словам председателя "Всероссийского общества инвалидов" Надежды Лобановой, в столице инвалиды, как правило, хорошо обеспечены техническими средствами реабилитации. Часто бывает, коляска ещё не успела устареть, а человек уже получил новую. Выдают их горожанам бесплатно, по индивидуальной программе реабилитации или абилитации. А кто- то покупает и сам необходимое оборудование, получая потом компенсацию от города. Сейчас неравнодушные горожане делятся средствами реабилитации с теми, кому они очень нужны, говорит Надежда Лобанова: "У кого- то коляска стояла на даче и он редко пользовался ею, а кто- то просто отдал свою, решив что сам дома походит и на костылях".

Если у инвалидов или их близких из Донбасса нет возможности добраться до пункта сбора, сотрудники организации готовы привезти их на пункт сбора, чтобы помочь подобрать нужное оборудование.

Принять участие в акции и передать б/у средства реабилитации, а так же продукты и вещи можно с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье - с 10:00 до 17:45. Адреса и подробности акции по телефону: +7 499 170-02-25.

Адреса пунктов сбора:

- Реабилитационный центр для инвалидов (Новоостаповская ул., д. 6)

- Ресурсный центр "Мосволонтер" (Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1)

- в 11 окружных общественных организаций:

• ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 5;

• ул. Петрозаводская, д. 18, корп. 1;

• ул. Вересковая, д. 5;

• ул. Фортунатовская, д. 14;

• 4-й Вешняковский пр-д, д. 1, корп. 1;

• Варшавское ш., д. 76, корп. 2;

• ул. Винокурова, д. 2;

• Рублевское ш., д. 81, корп. 1;

• ул. Маршала Новикова, д. 5;

• ул. Остафьевская, д. 8, корп. 2;

• Зеленоград, 2-й мкр-н, корп. 239.