Интерьеры московской булочной Филиппова вернутся на историческое место

Московские реставраторы возвращают к жизни парадные интерьеры булочной Филиппова с кондитерской и кофейной. Их планируют вернуть на законное место, когда в этом здании на улице Тверской, 10, меньше, чем в километре от Кремля, откроется гостиница. Реставрацию обещают закончить в 2023 году.

Именно своими булочками, калачами и пирожками этот дом, построенный в ХIХ веке, вошел в историю. Но вместе с революцией "закат" встретила и "хлебная империя" знаменитого купца-пекаря Ивана Максимовича Филиппова. Правда, хлебом в магазине на первом этаже здания, который москвичи по традиции продолжали называть филипповской булочной, торговали вплоть до 2007 года, пока его не накрыли строительными лесами.

И хотя здание статусом объекта культурного наследия не обладает, прежде чем начать его обновление, реставраторы, по словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, внимательно изучили декор здания, провели 3D-сканирование всех элементов, а затем обработали его специальными составами от плесени и грибка. Составили планы помещений, демонтировали детали и вывезли их в мастерские. Скульптуры, медальоны, авторские барельефы, живопись, мрамор, металлические и деревянные изделия, метлахскую плитку... Реставрация более ста элементов лепного декора уже завершена, сообщил Алексей Емельянов. "Если условно разрезать это здание, мы бы увидели необычные интерьеры. Они объединяют в себе несколько стилей, причем сделано это так талантливо, что не возникает чувства смеси, - рассказала руководитель реставрационной мастерской Лариса Лазарева. - Но демонтированы только фасадные и интерьерные детали, так как перекрытия за время простоя пришли в негодность".

В строительных лесах булочной осталось стоять недолго - реставрацию обещают закончить в 2023 году

Деталей много, поэтому возвращают их к жизни поэтапно. Сейчас восстанавливаются интерьеры помещения, в котором когда-то размещалась кофейня. Это самая сложная комната, поскольку она была насыщена разнообразным декором. Им были украшены и потолки, и стены. "Кофейня имела самые парадные и яркие интерьеры, - говорит Лазарева. - К сожалению, что-то утрачено. Есть детали, которые не повторяются и одинаковыми не являются. Они разного размера, поэтому взять одну и дальше тиражировать нельзя. Мы должны изучить каждый элемент, повторить только то, что действительно можем".

Всего реставраторы собираются привести в порядок интерьеры восьми парадных помещений: шесть - на первом этаже, а два - на втором. По словам главного архитектора проекта Сергея Леонова, следующие на очереди - детали из кондитерской и той самой знаменитой булочной.