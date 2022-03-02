Москвичи стали есть больше макарон, рыбы и говядины

Москвичи в последнее время стали есть больше макарон, рыбы и говядины - эти продукты оказались в лидерах по приросту потребления в столице во второй половине 2021 года. Например, макаронных изделий москвичи за полгода купили сразу 67 тысяч тонн, что в полтора раза больше, чем в 2020-м. Как еще изменились пищевые предпочтения горожан, проанализировали в аналитическом центре Москвы.

Выяснилось, что на втором месте по приросту стоит говядина, ее москвичи купили в 10 раз меньше, чем макарон - 6,7 тысячи тонн. Тем не менее это на 46,3% больше, чем годом ранее. Потребление рыбы выросло на 36,7% - до 5,3 тысячи тонн.

В числе продуктов, которые москвичи стали покупать больше, сыр - его потребление выросло на 28%, свинина - рост составил 26,5%, мясо птицы - 22,4%, хлеб - 21,6%, картофель - 14,2%, фрукты - 11,4%, - перечислили в аналитическом центре. - Потребление молочных продуктов - кефира, молока и творога - выросло от 3,1% до 8,6%, а покупать сахар москвичи стали на 5 процентов больше, чем годом ранее.

Жители столицы в год съедают 12 миллионов тонн еды

Аналитики говорят, что москвичи в принципе любят поесть и говорят твердое "да" самой разной еде. Особенно это заметно по прошлому году, когда росло потребление практически всех категорий продуктов. Пик тогда пришелся на апрель, а спад зафиксировали в июне - сезон отпусков и поездок за город, когда объемы продовольственной торговли традиционно падают. Самый высокий скачок закупок в последнее время тоже был традиционным - в декабре, в канун Нового года горожане активно покупали мясо, рыбу, сыры, картофель и фрукты к праздничному столу.

"Потребление ключевых продуктов в Москве по большинству позиций выше, чем в среднем по России, - подчеркивают аналитики. - Согласно данным Федеральной налоговой службы, среднестатистический житель столицы за год съедает вдвое больше рыбы, в полтора раза больше говядины, картофеля и творога, а также на 43% больше фруктов, чем другие россияне".

В то же время в Москве ниже, чем в среднем по России, потребление свинины, сахара, молока и хлеба. К примеру, на одного москвича в год приходится около 25,4 литра молока, а в среднем по стране - более 28 литров на человека. Потребление сахара в столице составляет 5,3 килограмма в год - это на 44% ниже, чем среднем по стране.

Объяснение у всех этих особенностей могут быть самыми разными, считают эксперты. Например, рост потребления в прошлом году по сравнению с 2020-м может быть связан с пандемией - если на ее старте на фоне массовой удаленки многие уезжали из города, то во второй половине прошлого года, напротив, активно возвращались.

Общий объем потребления продовольствия держится в Москве на уровне 12 миллионов тонн в год. Сюда входит свыше 1,7 миллиона тонн овощей, более миллиона тонн мяса, 700 тысяч тонн фруктов и ягод, а также 480 тысяч тонн молока и 390 тысяч тонн рыбы. "Городские службы постоянно контролируют необходимый запас продовольствия по основным группам товаров, - отмечает заммэра Москвы Наталья Сергунина. - В него входят мясо, крупы, молоко, овощи, фрукты и другие позиции. Доля продуктов отечественного производства на московском рынке - 80%. Это обеспечивается благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов".